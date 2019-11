UCR cerró acuerdo: Negri y Naidenoff presidirán bloques

“El desafió que tenemos es muy grande, vamos a tener una Cámara de Diputados como hace mucho que no se veía, con dos grandes bloques, que reúnen casi el 90 % del total de los integrantes del cuerpo, por eso es fundamental la tarea que vamos a tener durante el próximo año”, dijo el cordobés. En esa cámara, de todas formas, la discusión sobre el armado de los bloques aun no termino, despues que la elección dejara consagrada esa paridad extrema entre bloques. Ahora el kirchnerismo sigue bordando alianzas que le permitan si bien no tener el quorum propio garantizado, al menos acercarse y no quedar en número detrás de Juntos por el Cambio.