Ucrania retoma el control de una zona fronteriza clave

“Estamos orgullosos de nuestros soldados que restauraron la señal de la frontera. Damos las gracias a todos los que, arriesgando sus vidas, están liberando a Ucrania de los invasores rusos”, escribió en Telegram el gobernador de la región de Járkov, Oleg Sinegubov.

El asesor presidencial ucraniano, Oleksiy Arestovich, declaró el domingo a la televisión local que las tropas rusas se estaban replegando hacia la región de Donbás, al sur de Járkov, tras la contraofensiva ucraniana.

Diez personas murieron en ataques con misiles entre el domingo y ayer, seis de ellos en la región de Donetsk (este), dos en el bombardeo de un hospital en Severodonetsk, en la región de Lugansk (este), y dos en Mikolaiv (sur), según las autoridades ucranianas.

El gobernador de Lugansk informó del bombardeo el domingo de un hospital en Severodonetsk que dejó dos muertos y nueve heridos.

“Nuestro país ya no será una víctima. Queremos ser protagonistas en nuestras vidas”, afirmó ayer el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

“Después de la invasión de Rusia, muchos me aconsejaron que me rindiera. Me dijeron que el Ejército ruso era demasiado fuerte. Pero no sabían quiénes éramos, quién era yo. Nuestro país ya no será una víctima”, afirmó.