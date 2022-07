UIF pidió absolución de Cristina (lapidó peritos)

En la primera jornada de alegatos en el juicio “Vialidad”, la Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó la absolución de Cristina de Kirchner y el resto de los funcionarios nacionales acusados al afirmar que no solo las pruebas no corroboraban un delito de defraudación en el otorgamiento de obras a Báez, sino todo lo contrario. Destrozó el peritaje, no lo consideró válido y aseguró que la querella debió haberse retirado del juicio por no existir lavado. P. 12