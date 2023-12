Última actividad: cumbre Mercosur

Señaló que a nivel global “ya no hay más una guerra ideológica y lo que se avecina es una enorme guerra comercial con dos protagonistas: uno que no quiere ceder y se siente más débil, que son los Estados Unidos, y otro que se siente potente, que es China” y que “se presenta como el líder del multilateralismo”.

Además consideró que con la incorporación de Argentina, Egipto, Etiopía, Arabia Saudita, Irán y Emiratos Árabes Unidos, los BRICS pasaron a representar al 44 por ciento de la población mundial y el 36 por ciento del Ingreso Bruto Mundial”.

En ese marco, agregó: “Los BRICS hoy pesan más que el G7”.

El jefe de Estado indicó que “en este mundo convulsionado y conmocionado” el pacto del Mercosur con la Unión Europea “es un acuerdo, geopolíticamente hablando, imprescindible para no quedar atrapados en la bipolaridad de China y Estados Unidos”.

“Pero que sea imprescindible exige que nos sirva a todos, que es un pacto donde todos ganemos, porque si va a ganar uno y el resto va a perder ese no es un buen pacto”, aclaró.

El Presidente, en otro pasaje de su discurso agradeció a China: “Me voy del gobierno con una sincera e inmensa gratitud con Xi Jinping porque cada vez que lo necesité estuvo al lado mío, y me ayudó una y varias veces”.

Además, se refirió a la situación de la hidrovía Paraná-Paraguay, y dijo que para promover la integración “es absolutamente cierto que los puertos en el Atlántico están en Montevideo y en Buenos Aires, y que la hidrovía también en gran medida pasa por Argentina”.

“Lo que no logro entender es porqué se niegan a pagar peaje”, si el país tiene que mantener el permanente dragado del fondo el lecho del río Paraná y Paraguay, de los puertos, y el balizamiento. “Que la Argentina pague todo y que los demás lo usen y no paguen nada no me parece justo”, reflexionó.

Durante la Cumbre, se realizó la ceremonia de firma y entrega de la Carta de Ratificación de Adhesión del Estado Plurinacional de Bolivia al Mercosur, y se suscribió el Acuerdo de Libre Comercio entre el bloque regional y Singapur.

Alberto Fernández estuvo acompañado por el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Cecilia Todesca Bocco.