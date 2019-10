Un clásico de los 80 superó por primera vez las 1.000 millones de vistas en YouTube

El video de "Sweet Child..." adelanta así en el ranking a otros hits de los 80 como "Take On Me" de a-ha (944 millones de visualizaciones), "Girls Just Want to Have Fun" (786 millones), "Every Breath You Take" de The Police (700 millones) y "Billie Jean" de Michael Jackson (694 millones).

Este nuevo récord marca la vigencia de la banda nacida en Hollywood y liderada por Axl Rose que, tras el regreso en 2016 de Slash y Duff McKagan, sus históricos guitarrista y bajista respectivamente, recorre con éxito el mundo con su gira "Not in This Lifetime".

Axl y compañía llegarán también a Argentina el año que viene, donde encabezarán el Lollapalooza 2020, que se llevará a cabo del 27 al 29 de marzo en el Hipódromo de San Isidro.