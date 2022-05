Un Elvis redivivo sedujo ayer en el Festival de Cannes

“Elvis” cubre, a lo largo de dos décadas, los inicios, la gloria y la decadencia del rey del rock, que murió en 1977 a los 42 años. Californiano, con un gran parecido físico con el Elvis de finales de los años 50, Butler, de 30 años, es un producto clásico de Disney. Ha participado en una decena de películas, entre ellas “Érase una vez... en Hollywood” de Quentin Tarantino o “Los muertos no mueren” de Jim Jarmusch. Fue Denzel Washington quien recomendó al australiano Luhrmann que le diera una oportunidad para este papel a Butler. “Recibí un video de este joven, interpretando bañado en lágrimas ‘Melodía desencadenada’ (canción que versionó Presley) y me dije ¿qué es esto?”, explicó Luhrmann. “Y luego recibí un mensaje de Denzel Washington, a quien no conocía. Me dijo ‘acabo de trabajar con este tipo, no he visto nunca alguien tan comprometido’”. La película, de 2 horas y 40 minutos, es “una experiencia intensa”, aseguró en Cannes la nieta de Elvis, Riley Keough.