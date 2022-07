Un exasesor de Trump reconoció haber ayudado a planificar golpes en otros países

Sin embargo, en conversación con el presentador de CNN, Jake Tapper, Bolton sugirió que Trump no era lo suficientemente competente para llevar a cabo un “golpe de estado cuidadosamente planeado”, y agregó: “como alguien que ha ayudado a planear golpes de estado, no aquí, pero ya sabes (en) otros lugares, requiere mucho trabajo. Y eso no es lo que él (Trump) hizo”.