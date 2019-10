Un loco x el asado: "Emprender te saca mucho tiempo, no podés ver Netflix todo el día"

Kevin Chochlac: “El Laucha” estaba trabajando y yo terminando la universidad, subíamos contenidos en nuestros tiempos libres. La primera inversión fue muy pequeña: nuestros seguidores nos dijeron que querían tener calcomanías para pegar en sus autos y reconocerse en las calles. Entonces pusimos 500 pesos cada uno e hicimos 1.000. Costaban 1 peso y en dos semanas las vendimos todas a 15 pesos más el envío. Esa es la muestra de que uno puede emprender con algo chiquito y simple.

P: ¿Qué consejo podes darle a un emprendedor que se inicia?

KC: Hay que emprender en lo micro e ir creciendo. Existe toda una teoría sobre el tema que se llama Lean Start Up, que en síntesis lo que te dice es eso: no es necesario crear un plan de negocios de 40 páginas y juntar un montón de dinero. Más en un país como el nuestro, donde si arriesgas toda tu plata no sabes qué puede pasar.

P: ¿Cuál fue su diferencial para crecer?

KC: Logramos construir una marca que incluye a todos. Uno de los pilares es la comunidad que generamos, porque desde el primer día les pedimos a nuestros seguidores que nos manden sus fotos, las comentamos, pueden competir por ser uno de los mejores asados de la semana y ganar premios. Otro pilar es “el Laucha”, la cara visible del equipo.

P: ¿Cuál es la importancia de un equipo en el día a día?

KC: Te saca el peso de tomar todas las decisiones, la responsabilidad se distribuye.

P: ¿Acumularon errores en el camino?

KC: Cometimos muchos, pero te diría que los volveríamos a repetir, porque de ellos aprendimos y pudimos ajustar para acercarnos al éxito. La clave es equivocarte pero corregir rápidamente, tenés que estar muy consciente de lo que pasa. Emprender te saca mucho tiempo, no podés quedarte viendo Netflix todo el día.

P: ¿Es difícil emprender en nuestro país?

KC: Los temas laborales y las cuestiones impositivas son los grandes desafíos para cualquier emprendedor argentino, pero no queda otra que seguir adelante tomando riesgos.

P: ¿Cuál es el próximo objetivo?

KC: Por lo pronto, el proyecto más grande es desarrollar el primer restorán de Locos x el asado, que esperamos lanzar el año que viene en Buenos Aires, creemos que en Palermo. Y estamos registrando la marca en varios países para vender la franquicia. Por ahora es un emprendimiento nuestro, pero seguramente buscaremos socios capitalistas y socios locales en cada país.

P: ¿Participarán directamente?

KC: Queremos que el equipo esté presente para que el espíritu se contagie. No buscamos que sea solo un negocio, la idea es hacer algo distinto a un restorán clásico, tener un espacio físico donde la comunidad pueda congregarse a comer asado.

P: ¿El rito del asado argentino se puede replicar en otros países?

KC: La experiencia del asado es exportable totalmente. Si bien Argentina es el 50% de nuestra comunidad, México ya representa entre 20 y 30% y está creciendo en Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil, Estados Unidos y Europa. Nos reconocen como “los mejores asadores del mundo”. No pensamos el proyecto de manera local sino global, y paso a paso lo vamos logrando. Nuestra visión es ser los embajadores del asado y la carne argentina en el mundo.