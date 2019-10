Un maniquí muestra cómo nos deteriora trabajar 20 años en una oficina

Según el informe británico Work Colleague Of The Future, las consecuencias sufridas por Emma, el modelo creado para la ocasión, se replicarán en los empleados que pasen 20 años expuestos a malas condiciones en el entorno laboral.

"Emma" tiene várices gruesas por estar tanto tiempo sentada, una barriga prominente por la vida sedentaria, ojos rojos y secos por mirar tanto tiempo la pantalla de su computadora y piel pálida por el resplandor de la luz artificial.

Meet Emma - Your Work Colleague of the Future.mp4