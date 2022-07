Un nuevo órgano que se hizo vital

El celular, el smartphone, es lo que los griegos llamaban un pharmakon: según como se use es un remedio o un veneno. Así lo dice Pierre-Marc De Biasi, del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, discípulo de Regis Debray y su mediología, teoría que investiga lo que la tecnología hace a la vida, la cultura y la historia, y viceversa. Para De Biasi el celular se ha convertido en un tercer cerebro, teniendo en cuenta que el del cráneo es el primero, el vientre el segundo, porque tiene tantas neuronas como el cerebro, y el tercero “ese artefacto oportunista que nos ofrece de todo y que se ha convertido en una prótesis que nos pone el mundo digital al alcance de la mano”, un encéfalo auxiliar que se viene haciendo cargo crecientemente de unas cuantas funciones de los otros dos. “Un dispositivo a la vez intrusivo, conminatorio y adictivo que metamorfosea nuestros usos, costumbres y representaciones; nuestra manera de vivir y nuestra visión del mundo”. Se lo liga a formas de la pérdida de la memoria, la hiperconexión, la confusión mental, la desaparición de conocimientos que poco tiempo atrás resultaban básicos; lleva a desaprender sin tomar conciencia y a vaciar el ocio en meros entretenimientos. Según las nuevas generaciones el celular, gracias a la inteligencia artificial, se terminará convirtiendo en una especie de artefacto orgánico que difuminan cada vez más la frontera entre la herramienta y el usuario. El atractivo de “El tercer cerebro” es que junto a ensayos mediológicos, datos y documentos, hay encuestas de mercado, entrevistas, elaboraciones sociológicas y un breve sustancioso ensayo filosófico. No todo es cuestionamiento crítico, finalmente De Biasi plantea, desde una perspectiva hegeliana, que el futuro del celular tendrá que ver con la responsabilidad social para que la herramienta siga siendo una herramienta y no un nuevo modo de esclavización.