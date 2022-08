Un perro samurai, con reconocibles ecos de Mel Brooks

Por lo demás, como dibujo este perro samurai es bastante standard, aunque tiene su parte original en el comienzo y algún flashback. Directores, Chris Bailey, del actual “Scooby-Doo”, Mark Koetsier, y sobre todo Rob Minkoff (“El rey león”, las dos “Stuart Little”). Dato curioso: en el doblaje, Mel Brooks es reemplazado por el mexicano Humberto Vélez, la primera voz de Homero Simpson para este mercado.

“El perro samurai” (“Paws of Fury: The Legend of Hank, EE.UU.-China, 2022); Dir.: R. Minkoff, C. Bailey, M. Koetsier. Animación.