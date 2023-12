“Un peso fuerte es la mejor herramienta que Uruguay puede tener para enfrentar shocks”

P.: Algunos analistas mostraron sorpresa por la baja en la tasa de interés porque hay proyecciones de que la inflación suba aquí en los próximos meses y también a nivel global.

D.L.: Uruguay tiene una larga historia de inflación fuera del rango y llevamos tres años de un régimen de objetivos de inflación que para el país es nuevo y está en construcción. Quizá lo que falta, es terminar de entender que, en un régimen de objetivos de inflación, si hubiera presiones inflacionarias el Banco Central reacciona. Eso es lo que quizás no se incorpora, es decir, estamos acostumbrados a un Banco Central pasivo frente a la inflación. Si pasara que empezara a haber más presiones, el BCU va a tener que reaccionar y ajustar las tasas.

P.: ¿Lo frustra que los empresarios y los agentes económicos no lo hayan incorporado? las expectativas, tanto las que mide el INE como las del BCU, no están dentro del rango.

D.L.: Son resultados muy comprensibles porque de alguna manera es clara la historia para atrás. Uruguay tiene desde los años 50 inflaciones que llegaron hasta los tres dígitos. Hasta el 2020 llevábamos una historia de 20 años de inflación en el promedio del 8%. Es difícil convencer a los agentes de que esto es un cambio que llegó para quedarse, entonces no me frustra. Uno no se puede poner ansioso. Esto es un trabajo largo, hay que perseverar. Hay que seguir insistiendo con esto y los resultados se van a dar.

P.: El Copom prevé el fin del ciclo de bajas de la tasa de referencia y el atraso cambiario aún se mantiene, ¿le preocupa que vuelva el tono crítico hacia el BCU de los sectores económicos que tenían expectativa de un ajuste en el valor del peso?

D.L.: Uruguay tiene un régimen de flotación hace ya mucho tiempo. Nosotros hemos hecho hincapié en que sea una flotación lo más pura posible, por eso hace más de dos años que no intervenimos en el mercado y no solo no intervenimos, sino que hemos promovido que otros agentes que estaban por fuera, por ejemplo empresas públicas, fueran a él. Con lo cual hoy el precio del dólar refleja la oferta y la demanda de dólares. Y eso es a lo que nos tenemos que acostumbrar, a que en Uruguay no tenemos un régimen de tipo de cambio fijo, con lo cual cualquier medición de desalineamiento hay que ser muy cuidadoso como uno la valora. Dicho esto, es una preocupación cierto desalineamiento que se ha marcado desde algunos sectores. Nosotros lo miramos con esa misma preocupación, pero sí entendemos que para Uruguay lo más conveniente es mantener una libre flotación y promover el mejor funcionamiento del tipo de cambio, llegando a más gente, fomentando instrumentos como los de cobertura, que haya cada vez más operaciones a futuro, para que el mercado vaya teniendo cada vez más profundidad.

P.: ¿Y qué valoración hace de la respuesta que está viendo sobre el mercado de futuros?

D.L.: Hoy los datos públicos que tenemos son los del mercado interbancario de futuros. Claramente viene aumentando en forma importante. Al trimestre cerrado en julio de este año, la operativa se había multiplicado por cuatro respecto a un año para atrás, es decir, estamos viendo empresas que empiezan a tomar el tema y a decir ‘bueno, el tipo de cambio a veces sube, pero a veces baja, entonces tengo que tener certezas en el mercado y me cubro hacia un lado o hacia el otro’. Nos falta un montón de desarrollo del mercado futuro, pero creemos que va por buen camino.

P.: El FMI pidió que se acelere la desdolarización de la economía uruguaya. ¿Qué balance hace de ese proceso hasta ahora y que se debería hacer para acelerarlo?

D.L.: Es un proceso también muy lento y de mediano y largo plazo. Hemos tenido avances. Seguramente no todos los que hubiéramos querido. Siempre aclaramos que la desdolarización tiene una condición necesaria que es una inflación baja por bastante tiempo. Llevamos cinco meses ahora. En la medida que se vaya consolidando la inflación baja, eso nos va a permitir seguir dando ciertos pasos. Después de 2002, Uruguay tomó una serie de medidas bien importantes para desdolarizar que tienen que ver con la propia regulación del Banco Central, reconociendo el riesgo que tiene la moneda extranjera, exigiéndole más capital a los dólares. Otra medida bien importante fue la creación de la unidad indexada, que permitió mantener el valor del peso. El mejor ejemplo del avance ha sido los créditos hipotecarios que antes del 2012 eran todos en dólares y ahora son todos en unidades indexadas. La mejor herramienta que Uruguay puede tener para enfrentar shocks es una moneda fuerte, estable, y permitir que la política cambiaria ajuste los shocks de afuera. Es el mejor régimen para el país y esa es la gran ventaja, que te permita amortiguar los shocks que los países recibimos al interior.