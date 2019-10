Un premio al talento joven

Los ganadores

El proyecto ganador fue el de Alquilerium, de la Universidad Nacional del Sur. El equipo integrado por Maximiliano Rodríguez, Juan Ignacio Martínez y Nicolás Elías diseñó una plataforma P2P, que consiste en un marketplace especializado en la renta de bienes que promueve la eficiencia en la utilización de recursos. Va de la mano con el cuidado del medio ambiente, las nuevas tendencias de consumo y modelos de negocio.

“Es el primer Marketplace especializado en la renta de objetos en donde podés encontrar, reservar y alquilar todo tipo de cosas de manera rápida segura y con servicio de delivery, desde herramientas, artículos deportivos, camping, eventos, fotografía, todo lo que se puede alquilar, lo vas a encontrar en un mismo lugar”, cuenta Elías. La plataforma está asociada con tiendas oficiales que se dedican al mundo del alquiler y en una segunda etapa permitirá a usuarios particulares rentar sus objetos.

El segundo puesto se lo llevó Gestorapp, de la Universidad Nacional de Río Negro. El proyecto, realizado por Nahir Icare y Alfonso Ovalle es una aplicación para dispositivos móviles, la cual busca conectar gestores/mandatarios independientes con potenciales clientes.

“Todo cambio para nosotros desde ese día que nos contactaron desde el banco para decirnos que nuestra idea que nació tomando mates un domingo podía resultar. Viajar a Buenos Aires no fue una aventura sencilla; involucrarse en la ciudad de la furia fue chocante, fructífero y a la vez revelador”, relata Icare.

“Con Gestorapp queremos ayudar al gestor que no puede conseguir clientes y no tiene cómo publicitar sus servicios; ayudar a ese chico que acaba de comprar su moto y no tiene ni idea cómo va a hacer para transferirla. Gestorapp viene a devolverle a la gente las horas perdidas en trámites”, concluye la joven.

Directo al consumidor

El tercer puesto fue para La Canazta, de la Universidad Nacional de Río Negro. Integrada por Daniel Lisman y Nahuel Torres Arata, esta aplicación busca conectar al productor de alimentos directamente con el consumidor final. Se busca eliminar distintos pasos en la cadena de distribución de alimentos, mediante el uso de internet y técnicas innovadoras, como por ejemplo el uso de transporte colaborativo, con el fin de brindarles a las familias precios más accesibles y económicos que los que pueden acceder actualmente.

“El servicio que nos ofreció el banco fue un lujo: viajamos en avión, nos fueron a buscar al aeropuerto, nos trasladaron hasta el hotel, nos dieron el hospedaje y todas las comidas. Además, nos capacitaron y nos brindaron todas las herramientas y apoyo para poder preparar el pitch del día viernes”, repasa Lisman. “Son dos días llenos de estrés y adrenalina, donde estás constantemente modificando la presentación, e incluso readaptando el proyecto para que sea convincente”, agrega.

“Fue una experiencia muy enriquecedora donde aprendimos toda la jerga de las startups de primer nivel, conocimos gente muy importante y nos relacionamos con gente muy copada de otras universidades del país, que tienen ideas muy buenas”, sintetiza el joven.

Actualmente, La Canazta está en fase de prueba, funciona de manera muy casera y entre conocidos. “Recibimos los pedidos por WhatsApp y de la logística nos encargamos nosotros, pero de a poco estamos apuntando a utilizar las tecnologías colaborativas para alcanzar nuestra idea original”, remata Lisman.

Palabra oficial

“Año a año vemos que los proyectos vienen creciendo. Los tres ganadores tienen un muy buen nivel”, contó Juan Manuel Trejo, CFO de Banco Patagonia. “Nuestro objetivo es ser un banco líder. Queremos ser innovadores. Buscamos estar más cerca de nuestros clientes, tener productos, servicios y un modelo de atención que nos permita seguir creciendo a pesar del contexto del país”, afirmó el ejecutivo.

Para Magalhães, “el balance fue positivo. Lo interesante es que se pueden generar soluciones escalables y con un potencial de retorno. Son proyectos con un gran atractivo tanto para inversores como para los usuarios. Además, es una manera de contribuir con el proceso de formación de los universitarios”, concluyó el Superintendente de Negocios Digitales de la entidad financiera.