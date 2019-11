Un secreto que no termina de develarse

Una parejita de chicas se instala en la apartada casa de campo de quien fuera el padre de una de ellas. Hay malos recuerdos en el ambiente, y una opción de venta que se demora. También hay un vecino que mejor no tenerlo. El vecino tiene una hija medio absorta, que no se sabe si es su cómplice o su víctima. ¿Con qué nos puede salir el autor? ¿Esta será una de terror, un policial, un estudio de la histeria femenina, una denuncia de abuso sexual, una de mujeres empoderadas, o casi todo eso junto? De pronto, cuando el espectador ya no espera definiciones ni nuevas sorpresas, parece que alguien toma Vivarachol, toma una pistola, y pum para arriba (o no exactamente para arriba) en un final incoherente con todo lo anterior pero más entretenido. En resumen, un Aguilar en estado puro. Para tener en cuenta, Daryna Butryk, nativa de Ucrania, como la novia de Julia.