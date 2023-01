Una buena noticia para Independiente: la FIFA falló a su favor por el caso América

La institución mexicana había solicitado a FIFA fuerte sanciones deportivas para Independiente, que iban desde la quita de puntos hasta la pérdida de la categoría. Sin embargo, todo fue desestimado y archivado por la Comisión Disciplinaria.

No obstante, esto no quiere decir que las figuras jurídicas desaparecieron y que el club no tenga que pagar lo que debe, pero sí es una bocanada de aire fresco en medio de un sinfín de deudas que la nueva comisión directiva está intentando resolver.}

El argumento de Independiente fue que presentó las pruebas de las propuestas que le realizó a la directiva del América para pagarle en diferentes plazos y que fueron sistematicamente rechazadas. Esto resultó suficiente para que la FIFA tomara la decisión de no sancionar a la institución de Avellaneda teniendo en cuenta su buena voluntad de pago.

Finalmente, de acuerdo al comunicado de la FIFA, el América podrá recurrir a la Comisión de Apelaciones para modificar el fallo, pero esta decisión entraría en vigor hasta el mercado de pases de verano.

En noviembre de 2022 el organismo realizó un fallo, donde rechazó también recibir otra apelación por parte de Independiente y, además, lo condenó a cancelar la deuda dentro de los 45 días venideros. También le exigió pagar los gastos y honorarios legales de este juicio, unos 10.500 dólares, que se suman a los 5.700.000 dólares en concepto de la ficha del paraguayo, incluyendo multas e intereses moratorios.

Pasado el plazo dicho en el párrafo anterior, el América pidió una sanción disciplinaria el 3 de enero de 2023, la cual fue desestimada por la FIFA. Independiente presentó las propuestas que le realizó a los mexicanos desde octubre hasta la fecha y le fueron rechazadas, demostrando la voluntad de pago adjuntando todas las pruebas necesarias.

Fue una muy buena noticia para el equipo argentino. Eso sí: los actualmente presididos por Fabián Doman deberán abonar lo que deben y América podrá recurrir.

Resoluciones

A pocos días del comienzo de la Liga Profesional, Independiente resolvió una parte de los grandes problemas que viene atravesando en los últimos años y que le aparecen diariamente que son las inhibiciones.

En esta oportunidad fue por triplicado el problema ya que debió resolver las situaciones Pablo Hernández, Edgar Elizalde -actualmente en el club- y Fernando Gaibor, algo que pudo acordar y podrá utilizar los once refuerzos que trajo para esta temporada.

La entidad de Avellaneda pagó en total 389.000 mil dólares: 5.000 por Hernández, 22.000 por los derechos de formación de Elizalde y 362.000 por la deuda salarial que tenía con Gaibor, quien estuvo en el club entre 2018 y 2019.

Otra buena noticia que recibió ayer el Rojo fue que finalmente el uruguayo Mateo Baltasar Barcia llegó a Buenos Aires y firmó su contrato por cuatro años y aseguró que esta “muy feliz” de llegar a la entidad de Avellaneda.

El futbolista de Uruguay, por el que Independiente pagó a Rentistas la suma de 500 mil dólares por el 50 por ciento del pase, aseguró que paso “a un grande” del fútbol argentino.

“Por suerte se dio todo y pude llegar. Estamos muy felices. Pasé de un Rojo - por Rentistas - a otro Rojo. Solo que este Rojo es grande”, comentó el futbolista.

Y luego, agregó: “No tuve la chance de hablar con (Leandro) Stillitano. Voy a jugar de lo que el técnico necesite y dar todo por la camiseta. En Uruguay estuve jugando de 10. Estoy con la camiseta más linda. No sé si estaré para el sábado porque llegué muy sobre la fecha. Yo voy a esperar”.

El mediocampista uruguayo de 21 años ya tenía todo acordado con Independiente hace mucho tiempo, pero desde la dirigencia tuvieron inconvenientes con el dinero, ya que no podían comprar los dólares.

Cuando lograron destrabar la situación, desde Uruguay aseguraban no haberlo recibido. Esto se debía a un problema del Banco Central para girar la plata al exterior, lo que demoró la transferencia.

En el último año, el mediocampista disputó 17 partidos, marcó un gol y brindó dos asistencias. Sin embargo, a lo largo de su carrera estuvo presente en 34 encuentros, en los que en total anotó dos goles.