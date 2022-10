Una foto provocó un duro golpe hacia adentro del Frente de Todos de Chubut

No es un comentario aire. El destinatario de la frase tiene nombre: Carlos Linares. Sucede que el senador nacional posó en las últimas horas junto a su par del Congreso, y principal figura del PRO en Chubut, Ignacio Torres. En la foto ambos aparecen haciendo la V peronista y sonriendo. Algo que despertó el enojo de referentes del Frente de Todos.

El primero que lo manifestó fue el vicegobernador, Ricardo Sastre. A través de Twitter, el exintendente de Puerto Madryn fue directo y respondió: “Un imbécil”, aunque el tuit luego fue borrado.

Contexto

La foto fue tomada en el acto de colocación de la piedra fundacional del edificio corporativo de PAE, en Comodoro Rivadavia.

El fotógrafo Martín Levicoy explicó en diálogo con una radio local: “Escuché que Linares grita ‘Ahí está mi amigo Nacho’, y entendiendo que había habido un chisporroteo político con declaraciones cruzadas, me di vuelta para tratar de tener la foto del abrazo”. Y agregó: “Luego Linares me mira y hace los dedos en V y Nacho no me dice nada. Ahí le digo: ‘Nacho, copate’, se lo digo en broma y él hace la seña. No hubo una cuestión premeditada. Estaban cantando la marcha peronista los dos. Fue una situación que se dio”.

Lo cierto es que hacia adentro del Frente de Todos no cayó bien. Las diferencias entre Linares, exintendente de Comodoro Rivadavia y excandidato a gobernador, hombre de Cristina Fernández de Kirchner, y buena parte del PJ son fuertes. Y cada vez quedan más a la vista de lo que ya estaban. El cruce de Sastre también tiene sentido. Hoy el vicegobernador es el principal candidato que tiene el Frente de Todos junto al actual intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque. Entre ambos tienen un pacto de no agresión. Sin embargo, la derogación de las PASO, algo que los dos comparten, podría llevarlos a un escenario de disputa interna.

“Soy el presidente del justicialismo, tanto las candidaturas de Sastre como la de Luque y Villagra se trataran de resolver y si no se resolverá en una interna partidaria, en lo personal acompaño a Luque con quien comparto un proyecto político desde 2011”, sostuvo ayer Linares.

La situación es compleja. Más si se tiene en cuenta que el PJ sabe que, si quiere ganar la provincia, tendrá que coronarse un gran armado en el que también esté incluido el gobernador Mariano Arcioni, quien apuesta por entrar al Congreso como diputado nacional y representar al Frente Renovador.