Una “nouvelle vague” que atrasa

En este film visto en el festival de Mar del Plata, Guillermina Pico es una chica argentina que hace unos años se fue a Barcelona, donde tuvo una nena. Pero su familia quedó dividida entre España y la Argentina. Durante la visita de su hermana se habla de los típicos asuntos familiares, con su padre y su ex que también viven en Barcelona y de las cosas sobre su madre que se quedó en el país. Esto no llega a ser un argumento para una película convencional, pero es lo que hay en “La escuela del bosque” de Gonzalo Castro, director y guionista que experimenta con fórmulas parecidas desde hace lustros y que parece dedicado a jugar con una nouvelle vague propia. Castro, también a cargo de los rubros técnicos, filma en un atractivo blanco y negro con largas tomas fijas o extensos travellings que siguen a los personajes cuando caminan por las calles. Técnicamente correctos, cada plano, cuando no es mudo, suele mostrar a un par de los personajes hablando de cosas triviales que de vez en cuando le dan al espectador alguna pista sobre de qué va la cosa, y la verdad es que no va de nada que resulte interesante. Hay un gusto por el cine francés de los 60 y por el del primer Wim Wenders. Sólo que en aquellas películas pasaban y se decían cosas, mientras que en este bosque todo es demasiado leve y no muy genuino, empezando por el detalle de que los personajes están filmados casi siempre de perfil para facilitar los diálogos.