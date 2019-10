Una relación win-win

Hasta hace relativamente poco tiempo, no se percibía la relación entre el medio ambiente y el sector financiero. Inicialmente concentrados en temas de voluntariado en el marco de RSE, y de medidas tales como reciclado, ahorro de papel, eficiencia energética, los bancos luego advirtieron que cuidar el ambiente puertas hacia adentro, incorporando por ejemplo edificios certificados LEED, redundaba en menores costos operativos. Estas útiles medidas disminuyen la llamada “huella directa”, en este caso, de los bancos. Actualmente, son numerosas las instituciones financieras que se han ocupado con éxito de la eco-eficiencia. Sin embargo, la mayor contribución que pueden realizar en materia ambiental proviene de la “huella indirecta” que puedan generar. Es decir, en la forma de evaluar los créditos más allá del tradicional análisis de riesgo crediticio (y eventualmente de realizar inversiones). Las finanzas sostenibles descubren riesgos, pero también oportunidades. Esto implica no solo contar con un screening negativo (lista de exclusión), sino también con un screening positivo, focalizando en ciertos sectores o subsectores de la economía. El caso más resonante de esto último, y al mismo tiempo el más tangible, está vinculado con las energías renovables. Se trata de un sector que, si bien ha tenido un gran crecimiento, no es el único susceptible de ser financiado por sus beneficios al ambiente.