Uñac apeló fallo que frenó fin de las PASO

Ahora, la decisión quedará en manos de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Minería, integrada por los jueces Juan Romero, Josefina Nacif y Eugenia Varas. Tras la victoria en las últimas elecciones legislativas de noviembre, Uñac había adelantado su intención de dejar sin efecto las PASO provinciales, como también lo había propuesto en plena pandemia a nivel nacional.

Esa iniciativa se materializó con un proyecto de ley sancionado en diciembre, con rechazo de los diputados de Juntos por el Cambio y de los legisladores alineados con José Luis Gioja. Este último sector, así, revivió la interna del PJ local.

El giojismo fue el primero en judicializar la disputa por las PASO, mientras que luego se sumó Juntos por el Cambio con una presentación similar en los tribunales.

El argumento es formal: alegaron que para modificar el Código Electoral se necesitaba una sesión especial y mayoría calificada, mientas que la votación de diciembre se hizo en una sesión ordinaria y por mayoría simple.

Según lo reseñado por Tiempo de San Juan, en la apelación el Fiscal de Estado aseguró que “definitivamente no existe el vicio alegado por la Sr. Juez de grado; y para el caso que se tuviere por acreditado el mismo (hipótesis poco probable), sostenemos que no se trataría de un requisito que condicione la creación y existencia de la norma impugnada, lo que hace que la presente cuestión no sea justiciable”.