Unos 250 participantes llegaron a México para el IV Encuentro Mundial de Jóvenes

Galia, de México, y George, de Estados Unidos, fueron los voceros de este grupo de jóvenes de 26 ciudades del mundo que desde hace tres días se encuentran trabajando en el colegio CIM ORT de México.

Galia tiene 16 años, va al colegio CIM ORT de México y expresó: “He tenido la oportunidad de conocer otras culturas y me doy cuenta de que las diferencias nos enriquecen y también que en muchos ámbitos tenemos muchas cosas en común. Me siento orgullosa de poder compartir con personas de todas partes nuestra pasión por hacer un mundo mejor”.

George (17 años) asiste a Coral Junior High School en Miami, Estados Unidos y explicó: “Creo que como jóvenes, para ser los líderes de mañana, y los líderes de hoy, es sumamente importante conocer de los problemas y dificultades de otros países. En un mundo donde los problemas cada día se convierten más globales, se requieren grupos y soluciones globales. Por eso es que creo que este evento es incomparable a cualquier otro. Trae a jóvenes líderes del mundo y los reúne en un lugar para juntos crecer y aprender cómo mejorarlos a si mismos, y cómo impactar al mundo de mañana. Me he enamorado totalmente de su país [...] y de esta ciudad [...] México me ha enseñado cómo apreciar las diferencias entre culturas y sobre todo aceptar el misterio”.

El presidente de México luego de oírlos se dirigió a todos los jóvenes presentes: “Nos da mucho gusto tenerles aquí, recibirles en el Palacio Nacional. Cuando nos presentaron este proyecto lo apoyamos porque coincide con la política que estamos llevando a cabo en atención a los jóvenes de México [...] ”.

A continuación agregó: “Coincidimos en que debe de haber diálogo, ese concepto es fundamental. Comunicarnos, entendernos, no enfrentarnos, no vencer , sino convencer. Diálogo ecuménico, diálogo en las religiones cristianas, entre todos, diálogo interreligioso, entre todas las religiones y diálogo entre todos los seres humanos. X eso nos da mucho gusto que nos visiten y que hayan decidido tener el encuentro en nuestro país”.

Por último destacó: “Lo más importante es llevar a la práctica un principio que atañe a todos: es el amor al prójimo, es un principio que debe ser doctrina para todos los seres humanos”.

Fueron parte del encuentro Mauricio Sulaimán, Héctor Sulaimán, presidente del Consejo Asesor de Scholas México, Arturo Merikansas, presidente de ORT México, Representante ante el board of trustees of World ORT, Avi Meir, Director General del Colegio CIM ORT y Amelie Eskenazie coordinadora de Networking para América Latina World ORT.

Antecedentes

ORT y Scholas comparten un objetivo común que es hacer del mundo un lugar mejor a través de la educación. Esta colaboración busca alcanzar a jóvenes de distintos lugares y que todos y cada uno tengan un espacio para desarrollar su potencial, sin importar de donde provienen.

El inicio de la colaboración entre Scholas y World ORT se dio en octubre de 2017 cuando en la sede Vaticana de Scholas y en presencia del Papa Francisco, José María del Corral y Darío Werthein de World ORT, se comprometieron a reunir jóvenes de todo el mundo, de diferentes religiones y entornos socioeconómicos para participar en un diálogo abierto, significativo y multicultural.

El Encuentro se dio en octubre del 2018 en la Ciudad de Buenos Aires y convocó a 500 estudiantes de 30 ciudades del mundo. Este Encuentro cerró con palabras del Papa Francisco dirigidas a los jóvenes y celebrando esta unión de valores y culturas.

Después de esta exitosa iniciativa ambas instituciones resolvieron dar un próximo paso y renovar esta alianza. Lo hicieron el pasado 21 de marzo de 2019 frente al Santo Padre, cuando Scholas y World ORT, representadas por José María del Corral y Darío Werthein, acordaron realizar otro encuentro, esta vez en la Ciudad de México.