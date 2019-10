Unos 300 vuelos afectados y calles anegadas en Ciudad y provincia de Buenos Aires

A partir de las 14, cuando cesó el alerta meteorológico y pese a que siguió lloviendo ya sin actividad eléctrica, los aviones que estaban colapsando las plataformas en ambas estaciones aéreas empezaron a despegar, habilitando de esta manera el arribo de aquellos servicios que debieron ser desviados a aeropuertos de alternativa.

A raíz de la fuerte tormenta que se abatió sobre Buenos Aires desde esta madrugada, unos 300 vuelos resultaron afectados entre Aeroparque y Ezeiza donde al mediodía fueron suspendidos los aterrizajes debido a la saturación de las plataformas, que obligó, además, al desvío de vuelos a Montevideo, Rosario y Córdoba.

A su vez, en Aeroparque un rayo impactó en el sistema de aproximación para aterrizajes, por lo que se generaron también problemas para el arribo de aeronaves, ya que no podían aterrizar si no lo hacían con la modalidad "visual" que significa que los pilotos puedan ver la pista estando a una altura de no menos de 2000 pies.

En tanto, en la ciudad de Buenos Aires rigió por algunas horas durante la mañana un alerta amarillo, que implica un mayor nivel precautorio por las lluvias, que cesó cerca de las 13, con excepción del barrio porteño de Villa Soldati.

Allí, personal de Policía y Bomberos tuvo que trasladar un bote y camiones a las calles Pergamino, Tabaré y las laterales, por anegamientos, informaron a Télam fuentes de la Subsecretaría de Emergencias porteña.

"Personal de Bomberos y Defensa Civil recorre las zonas donde hay acumulación de agua en veredas y destapan sumideros y bocas de tormenta, aunque no hubo grandes sucesos", informaron las fuentes, que detallaron que no se reportaron heridos ni daños graves por las fuertes precipitaciones.

Cerca del mediodía, se precisó que la acumulación de agua era de entre 8 a 16 milímetros en la Ciudad, según las zonas, pero hubo algunos puntos más altos, como en la localidad bonaerense de Ezeiza que registró 25 mm de agua caída.

En tanto, detallaron que el Río de la Plata bajó en la última hora del mediodía y se ubicó en 1,82 metros.

La autopista Ricchieri estuvo anegada durante la mañana a la altura del puente El Trébol, con un carril habilitado, mientras que las autoridades de tránsito pidieron circular con cuidado en la Panamericana debido a la visibilidad reducida por la lluvia, e informaron que el acceso de Ruta 197 registró agua sobre la calzada en la colectora.

En el conurbano bonaerense, muchas calles se anegaron en José C Paz, San Miguel, Pilar y San Martín (norte y noroeste); en Morón, Haedo y Ramos Mejía (oeste), y en Quilmes y Berazategui (sur), de acuerdo a reportes oficiales.

La municipalidad de La Plata informó que sigue el alerta naranja ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, en tanto asiste a barrios de la periferia anegados por la caída de 235 milímetros, informó la comuna platense.

También se mantienen activos los radares del Sistema Hidrometeorológico, los cuales permiten obtener datos en tiempo real sobre la cantidad de precipitaciones, el comportamiento de los arroyos y el estado de las bocas de tormenta.

Para atender emergencias por cuestiones climáticas, la Subsecretaría de Atención Ciudadana bonaerense habilitó la línea telefónica 148 para canalizar la asistencia a damnificados por el fuerte temporal ocurrido en las últimas horas en algunos distritos de la provincia.

Para este domingo se espera un día nublado pero, por el momento, sin lluvias, y durante la jornada las marcas térmicas rondarán entre los 14 y 19 grados.

En tanto, para el lunes, último día del fin de semana largo, aunque "no laborable", se espera que disminuya la temperatura, que tendrá una mínima de 9 y alcanzará una máxima de 14 sin lluvias previstas.