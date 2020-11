Alberto dialogará con Putin este viernes sobre la vacuna "Sputnik V"

El lunes último, el jefe de Estado anunció que la Argentina estará en condiciones de recibir unas 25 millones de dosis de la vacuna, de las cuales 10 millones arribarán entre diciembre y enero próximos.

"Tuvimos una propuesta de la Cancillería rusa y del fondo soberano de Rusia para ver si Argentina estaba interesada en contar con dosis de la vacuna en el mes de diciembre y por supuesto que dijimos que sí", expresó Fernández.

Posterior a este anuncio, el máximo mandatario dialogó con Radio 10 y afirmó: "Me han ofrecido vacunarme algunos de los laboratorios privados que han desarrollado la vacuna pero no me parece justo, por eso no me vacuné".

"El día que me vacune es porque todos pudimos vacunarnos, no porque tengo el privilegio de ser presidente", señaló.

Este jueves, el ministro de Salud Ginés González García confirmó no será obligatoria la futura vacuna contra el coronavirus y, por esa razón, no será incluida en el calendario de vacunación.

"La vacuna va a estar disponible, va a ser gratuita. Mientras más gente vacunada, menos va a circular el virus, pero el Gobierno no tiene intención de obligar a nadie a darse la vacuna", explicó.

Las palabras del titular de Salud coincidieron con las de la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla vizzotti, quien sostuvo que "ninguna vacuna contra el Covid-19 será obligatoria", ya que "es el momento de dar un paso bien grande, de superar cualquier grieta".