Valdés: lo de Juntos es “chantaje”

“Nosotros no hemos hecho nada que no corresponda, nadie nos ha dicho que jurídicamente hayamos hecho algo que no corresponda. Eso es un chantaje, decir ´si hacen eso, nosotros no vamos a la sesión´”, consideró el legislador ante las radios. De todos modos, Valdés afirmó que “no va a ser la primera vez que hacen eso” y que el oficialismo seguirá adelante con los temas que considera importantes en sesiones extraordinarias, como la creación de nuevas universidades nacionales.