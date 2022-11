Valdés respaldó reclamo de Larreta ante la Corte

“Le queda muy poco tiempo para darle respuesta a los problemas de la gente, me parece que en la Argentina se viene un cambio de gobierno”, expresó. El mandatario de la UCR, que pertenece a la coalición de Juntos por el Cambio (JxC) a nivel nacional, se mostró esperanzado por el posible fallo de la Corte Suprema contra el decreto que el presidente Alberto Fernández firmó en septiembre de 2020 para quitarle casi dos puntos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. “Son los fondos que le restaron durante tres años a (Horacio) Rodríguez Larreta para que no tenga posibilidades electorales y no esté amenazando la posibilidad de ser presidente”, afirmó Valdés en declaraciones radiales. Y, sobre el oficialismo, agregó: “Si el fallo les gusta aplauden, sino declaran que la Corte es ilegal”. A su vez, el mandatario correntino, que fue reelecto en 2021 calificó de “maniobra política para sacar fondos de una provincia” aquella decisión, que implicó también la restitución de más de un punto de la coparticipación a la provincia de Buenos Aires.