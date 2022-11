Vialidad: fin de alegatos defensivos; fiscales replican 14-N

La defensa del último de los exfuncionarios enjuiciados por la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, Raúl Santibáñez, descalificó la acusación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola -quienes pidieron cuatro años de prisión para él- y afirmó que construyeron una imputación sobre “un delito imposible”. Sobre esa base, se sumaron al planteo de otros abogados que pidieron que los fiscales no puedan “replicar” a las defensas, puesto que durante los alegatos no se introdujeron cuestiones nuevas sino que todos se dedicaron a refutar las imputaciones. Según el Código Procesal, las réplicas no están previstas para introducir nuevos argumentos ni para mejorar los ya expresados por los fiscales a lo largo de nueve jornadas y más de 80 horas. Pero el Tribunal Oral Federal (TOF) número dos hizo caso omiso a esos argumentos y admitió que los fiscales vuelvan a exponer, el próximo 14 de noviembre, en la audiencia de “réplicas”.