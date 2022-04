Vialidad: perito oficial admitió que macristas le aportaron los datos

Otro de los señalamientos de las defensas es que esos contratos de mantenimiento de rutas aportados por la administración de Mauricio Macri fueron de otras provincias y no de Santa Cruz, sobre la que debían ser analizados los costos. Esto generó una distorsión en el resultado de los valores finales, ya que no se tuvieron en cuenta que los costos en zonas no desfavorables son mucho menores. Las distancias, los fletes, los relieves, el clima, etc. son disimiles en cada jurisdicción, lo que redunda en que una ruta construida, por ejemplo, en La Pampa, es mucho más económica que una similar desarrollada en la Patagonia.

Además, esos contratos que usó Bona para su estudio fueron del año 2016, por lo que tuvo que retrotraer los precios al 2006, año en el que se licitaron las obras investigadas. Al parecer, todos estos elementos que debieron ser considerados al momento de realizar un estudio con la precisión que requiere un peritaje, habrían sido pasados por alto.

Los tres peritos ingenieros continuarán declarando por el espacio de varias audiencias más. Hasta ahora, las defensas, tal como lo informó Ámbito, lograron dejar en evidencia varias de las inconsistencias del estudio oficial, único elemento que le queda a la acusación para fortalecer la hipótesis delictiva contra Cristina de Kirchner y los otros doce imputados.