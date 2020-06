Senado debate la creación de la Bicameral para investigar la deuda de Vicentin

Embed

En el temario se incluyeron temas de consenso, como la aprobación de un convenio internacional para eliminación de la violencia y el acoso en el ámbito laboral, otro de extradición entre Argentina y Rumania y un tercero, para la extradición entre Argentina y Brasil.

El tema Vicentin se dejó para el último tramo del debate, con expectativas sobre una fuerte discusión entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

Al comenzar la sesión, los titulares de las bancadas opositoras, Juan Carlos Romero y Luis Naidenoff, pidieron la palabra para anunciar, que si bien no dejarían el recinto virtual, no darán quórum para votar las leyes que no tengan que ver con la pandemia como había sido acordado al inicio de las sesiones a distancia.

Sin embargo, sí participarán del debate sobre la comisión investigadora de Vicentin "para no convalidar la transgresión al reglamento del Senado conforme lo acordado con el presidente de la bancada del oficialismo", José Mayans", según indicó Naidenoff.

Ocurre que el reglamento del Senado establece que la creación de comisiones especiales e investigadoras requiere de la aprobación de los dos tercios del cuerpo, número al que el Frente de Todos no llega por sí solo, por lo que se prevé un intenso debate con la oposición.

La sesión continuó después con una tanda de cuestiones de privilegio, quejas formales por parte de distintos senadores sobre lo que entienden como agravios hacia su rol institucional. La primera, a cargo de la senadora oficialista y titular de la Banca de la Mujer de la Cámara alta, Norma Durango, fue para repudiar los dichos del conductor radial Ángel "Baby" Etchecopar contra Cristina Fernández de Kirchner.

"Esas manifestaciones de violencia son repudiables y no justificamos a los que las realizan. No lo vamos a tolerar. Cuando tocan a una, nos tocan a todas", destacó la legisladora pampeana.

En tanto, la opositora María Clara Vega presentó una cuestión de privilegio contra su par del oficialismo Beatriz Mirkin, quien semanas atrás dijo que había que darle un "chirlo" a la legisladora riojana, quien exigió una "retracción" por parte de la tucumana.

El proyecto de creación de la bicameral investigadora de Vicentin obtuvo dictamen la semana pasada en la Comisión de Asuntos Constitucionales con las firmas del Frente de Todos y de su aliado de Juntos Somos Río Negro.

En esa instancia, el bloque opositor de Juntos por el Cambio resolvió dejar la discusión, acusó al peronismo de pretender avanzar sobre el Poder Judicial y señaló que la intervención de la cerealera era una maniobra de distracción para "ocultar cuestiones de mucha mayor gravedad".

El expediente parlamentario fue presentado por el senador oficialista por Neuquén, Oscar Parrilli, y dispone que la Bicameral, que estará compuesta por seis diputados y seis senadores, investigue las "presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentin S.A.I.C., posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía".

La Comisión también deberá echar luz sobre "la detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control".

Asimismo, se deberá indagar si se "han efectuado giros o movimientos financieros a sus vinculadas en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos".