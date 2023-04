Vidal propuso: “El PRO tiene que bajar todas las candidaturas para volver a empezar”

Milei ensayó ofensas contra Elisa Carrió, quien planteó que Mauricio Macri no está a gusto junto a radicales y aliados de la Coalición Cívica, sino que busca asociarse con Milei .”Quiero lograr la unidad de Juntos por el Cambio”, dijo la dirigente y que “ Macri no quiere estar en Juntos por el Cambio, él quiere estar con Milei”.

Además consideró una “injusticia” que digan que no está apoyando a JxC ya que “apoyé al gobierno de Macri, pese a no estar de acuerdo con muchas cosas de su gestión”.

Salió entonces Milei a defender a Macri tratando de traidora a Carrió,

El diputado dijo que se “colgaron de Macri durante 20 años y ahora lo escupen”. Las expresiones las extendió al radicalismo y generó la réplica de Gerardo Morales, quien dijo que Milei “es un desquiciado, está loco. Dios nos libre de que el país caiga en manos de él. No se puede hablar de venta de órganos y venta de armas, de terminar con el Banco Central y la educación pública”.

Para Morales, la hipotética llegada de Milei expresa un “límite” en la coalición opositora y “significaría el alejamiento inmediato” de la UCR.

“No tenemos nada que ver con ese señor que, además de irrespetuoso, no puede manejar nada, ni una comuna”, expresó el gobernador.

Para rematar la embestida, ayer a la mañana Milei aumentó la tensión y la invitó a Patricia Bullrich a crear un nuevo espacio y disputar las PASO con la exministra.

“Yo no puedo estar adentro de Juntos por el Cambio”, había desconcertado Milei y luego salió con armar una sociedad,

Por supuesto que Patricia Bullrich replicó con la negativa. Si bien la precandidata venía mostrando simpatía por el libertario, pero por ahora rechazó la oferta.

“Yo no tengo problema de confluir en una nueva estructura por fuera de JxC. Vamos a una interna, si ganan yo acompaño”, propuso ayer Milei ante las radios.

“Soy de Juntos por el Cambio, punto final”, remató Bullrich el intercambio, todo por la TV o redes sociales.

Tras esos entredichos entre propios y ajenos, salió la exgobernadora bonaerense con la propuesta de que se “bajen” los candidatos del PRO y debatan un programa.

La diputada pidió que su espacio decline todas las candidaturas para “volver a empezar”.

“Creo que el PRO tiene que bajar todas las candidaturas, a todos los cargos y volver a empezar; pensar cuál es la mejor oferta que les tiene que hacer a los argentinos en la provincia, en la Ciudad y el país y, sobre todo, mostrar su programa de gobierno y las reglas con las que va a competir”, argumentó Vidal, quien explicó que de todos modos, que ella lo plantee no quiere decir que se concrete, pero que creía que eso es lo que hay que hacer.

“Eso a mí me parece mucho más importante que el nombre de una persona”, sostuvo Vidal e insistió con que “el PRO se debe una discusión honesta sobre su programa de gobierno y mostrárselo a la sociedad, que lo tenemos, no importa quién gane. Si hay competencia, cuáles van a ser las reglas, porque no todo vale”.

La legisladora dijo entonces que “hace tres semanas propuse reglas concretas para la competencia, para que sea sana, que nos sume, y el lugar que cada uno de nosotros tiene que ocupar en el equipo”. Por ahora Larreta no estaría considerando pensar en esa iniciativa.

La situación superó la tensión generada por la decisión de Larreta de convocar a las elecciones locales el mismo día que las nacionales, pero con sistema de votación diferente para descolgar las candidaturas porteñas de las nacionales.