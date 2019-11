Vidal y Macri primo se unen: relanzan PRO para comicio 2021

Pieza clave

El posmacrismo hará foco entonces en la provincia de Buenos Aires, principal distrito electoral del país y pieza clave para la resurrección del colectivo de la UCR, PRO y Coalición Cívica. Con resultados favorables a Juntos por el Cambio en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza en las presidenciales de octubre, el kirchnerismo se expandió en el conurbano bonaerense para consagrar a Alberto Fernández como nuevo jefe de Estado y a Axel Kicillof como gobernador.

El dilema que enfrenta ahora Macri es personal. Privilegiar su liderazgo, una misión complicada para cualquier candidato perdedor en las urnas, o cuidar la cohesión de su espacio. Son dos objetivos enfrentados. Vidal ya dejó trascender que no volverá a pelear por la gobernación bonaerense. Su principal objetivo es encabezar el ticket legislativo nacional del 2021 y esperar el desarrollo de la gestión del Frente de Todos. Buscará acuerdos con la UCR de Daniel Salvador y también con el peronismo de Emilio Monzó. Necesita relanzar un frente político para hacer valer la mayoría que tendrá en el Senado provincial.

Ultimátum de Ritondo

La misión no será sencilla. Cristian Ritondo ya se mueve como jefe de bloque de los diputados nacionales del PRO y le envió un ultimátum a Monzó: integra a sus legisladores a la bancada macrista o arma su propio bloque. Por ahora, no hay posibilidad de confluir en un interbloque. Esa tensión nacional tiene su réplica en la Legislatura bonaerense, donde el peronista Federico Otermín podría desembarcar como nuevo presidente. Mañana Monzó encabezará un acto en Florencio Varela sonde presentará su propio staff de legisladores. Casi un anticipo de ruptura con el macrismo.

Sin Monzó en el esquema de poder interno del posmacrismo bonaerense, Macri ahora tiende puentes entre Vidal y su primo, el intendente de Vicente López que tras el renunciamiento de la saliente gobernadora a la gobernación bonaerense, tiene un nuevo horizonte de futuro para 2023. Es que ese año comenzará a regir la ley que impide la reelección indefinida de intendentes en Buenos Aires. Ayer la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, visitó el Centro Barrial de Infancia (CBI) “Las Flores”, en la localidad de Villa Martelli, junto a Macri primo. “Estamos muy contentos de volver a visitar este lugar tan importante para muchas familias de Martelli y de toda la zona”; indicó Jorge Macri y sostuvo que: “acá, como en cada uno de nuestros CBI, muchos niños reciben el cariño, la contención y las herramientas que necesitan durante sus primeros años de vida”. Para finalizar subrayó: “Nos alegra poder tender una mano a todos los vecinos que la necesitan y poder mostrarle a María Eugenia el enorme trabajo que hacemos acá”.

Macri primo se apoyará además en la territorialidad del PRO bonaerense. Con Néstor Grindetti (Lanús), Julio Garro (La Plata), Guillermo Montenegro (Mar del Plata) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero) como principales aliados en el Foro de Intendentes saldrá a provincializar su figura de cara a 2023. En la última reunión de intendentes en La Plata, los alcaldes hicieron catarsis contra los jefes de Gabinete de Mauricio Macri y de Vidal. A Marcos Peña le reprocharon bloquear la posibilidad de desdoblar la elección en provincia de Buenos Aires. Y Salvai el cierre de listas, en especial en la segunda sección y en la cuarta, donde no pudieron ubican a sus propios candidatos.