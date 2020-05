Otra vez por Instagram, Sebastián Villa negó la denuncia de su exnovia: "Estoy en contra de toda violencia"

View this post on Instagram

Ante todo quiero decir que nunca ejercí violencia de ningún tipo sobre mi ex novia, Daniela Cortes, ni sobre ninguna otra mujer en toda mi vida. Estoy en contra de cualquier acto de violencia. Soy una persona pacífica y muy creyente. Si hasta el momento no había realizado ninguna manifestación en los medios de comunicación es porque considero que el descargo a una acusación así corresponde hacerse ante la justicia para poner fin a esta pesadilla que nos toca vivir a mí y a mi familia. Rezo para que la verdad salga a la luz lo más rápido posible. Agradezco el apoyo recibido por todos los que me acompañan en este difícil momento.