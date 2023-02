Viviana Canosa y Baby Etchecopar pelean el rating con golpes bajos

"Después del exitoso debut, me sentí triste. Yo no soy como Shakira, que dice 'las mujeres no lloramos, facturamos'. Yo lloro y facturo", comenzó Viviana su sentida alocución.

Seguidamente, aseguró haber recibido "amenazas" en su celular y, aunque dijo que está "acostumbrada", dijo que tras recibir un nuevo mensaje de madrugada, terminó por quebrarse.

Pero, de repente, dijo "yo ya estoy jugada, a mí no me van a parar" y aseguró que seguirá sus ataques contra el ministro de Economía, Sergio Massa, a quien acusó de tener un "enorme blindaje" mediático.

VIVIANA CANOSA

La parodia de Baby

Por su parte, Baby Etchecopar, quien conduce "Basta Baby" por A24 (el ex canal de Canosa) realizó una parodia de su ex compañera, expresando: "A mí nadie me amenaza, ¿ok? Hoy les voy a contar toda la verdad", ante las risas de su equipo.

No contento con ello, Baby arremetió con una payada contra Canosa, con los siguientes versos:

Con su permiso señores/

no voy a hablar de otra cosa/

esta noche debutamos/

y nos ganó Canosa/

el panfleto que escribimos, no lo hace ninguna imprenta/

vamos a ver mañana, la Canosa qué inventa/

a mí me gustan los versos, y los hago enseguida/

la compañera me hace el verso 'e la perseguidaaa

Luego de los aplausos en el piso del canal, Etchecopar prosiguió, imitando a Canosa: "Si mañana la gente no me ve, me voy y no vuelvo más. Me agarra depresión, estrés".