Volvió Netanyahu rodeado por la ultraderecha

Durante su intervención, Netanyahu fue objeto de improperios y respondió acusando a la oposición de no aceptar los resultados de las elecciones del 1 de noviembre. “Escucho los constantes lloriqueos de la oposición sobre el fin del país y la democracia. Perder las elecciones no es el fin de la democracia, sino su esencia”, dijo, y agregó que “en una democracia no nos subimos a las vallas del Capitolio ni a las vallas del Parlamento”. Luego admitió que no espera que los partidos opositores “aplaudan”, pero sí que “respeten la decisión de los votantes y cesen su rebelión contra el gobierno electo”. En las inmediaciones del Parlamento, cientos de israelíes protestaron contra este Ejecutivo que consideran una amenaza a la democracia y a los derechos de las minorías; mientras se desarrollaba la sesión en la que Netanyahu presentó a su nuevo gabinete, expuso sus líneas de acción y juró el cargo.

Ganador de las elecciones legislativas del 1 de noviembre, Netanyahu presentó su equipo ministerial a los diputados, antes del voto de confianza en el parlamento, donde su coalición tiene la mayoría de escaños.

El nuevo Gobierno prometió priorizar la expansión de la colonización de los territorios palestinos de Cisjordania, una acción ilegal para el derecho internacional y que la mayoría de los países ve como un obstáculo para la paz en la región. La coalición de Gobierno entrante impulsa también extender subsidios masivos a sus aliados ultraortodoxos e impulsar una reforma radical del sistema judicial que, según sus críticos, podría poner en peligro las instituciones democráticas del país.

Netanyahu es el primer ministro con más años de servicio en el país, ya que ocupó el cargo desde 2009 hasta 2021 y en la década de 1990.