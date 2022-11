Vuelta atrás con nueve nombres de militares borrados para ascender (sólo tres pasaron)

La Comisión de Acuerdos, controlada por el Frente de Todos dio marcha atrás a la exclusión de 3 oficiales sobre 9 que habían sido eliminados de la lista de pliegos de ascenso que el Poder Ejecutivo envió para su tratamiento en el Senado. El senador riojano Julio Martínez (UCR, La Rioja) ex ministro de Defensa había denunciado públicamente semanas atrás la eliminación de esos 9 pliegos de ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas que figuraban en la lista de una veintena de propuestos por el ministro Jorge Taiana y aprobados por el presidente Alberto Fernández para ser promovidos a grados superiores. Ayer la presidente de la Comisión de Acuerdos, senadora Anabel Fernández Sagasti (FDT) volvió en sus pasos y decidió tratar los 9 bochados, quizá por el voltaje mediático que había tomado el caso tras la denuncia del senador Martínez. A su turno, el senador kirchnerista Oscar Parrilli propuso dar aprobación a 3; de Ejército al coronel Roberto Casares, titular de la División de Ejército 2, de Armada al contralmirante Pablo Fal, actual director general de Personal y Bienestar de la fuerza, y de la Fuerza Aérea al vicecomodoro Gustavo Otero. Parrilli dijo que su bloque trabajó y consideró la exclusión de 6 restantes y que no daría las razones, no vamos a explicar los motivos “por respeto a las personas y dado que las fuerzas son instituciones verticales y se debe guardar la consideración hacia los involucrados y la integridad de ellos ”. Insistió en que el Senado tiene la potestad constitucional de dar o no el acuerdo y que el mérito oportunidad y conveniencia es el concepto que calibra el tratamiento de los candidatos a ascender. Y reiteró que no se darían a conocer las razones del rechazo a esos ascensos en la sesión. Los 6 desaprobados son; de Ejército, el general de brigada Sergio Pucheta, los tenientes coroneles Guillermo Gomar, María Freytes y Andrea De Marco; de Armada, el capitán de navío Juan Mercatelli y de Fuerza Aerea, el vicecomodoro médico Rubén Algieri. Martínez tomó la palabra y cruzó a Parrilli “quiero saber acá por qué y no lo pueden decir porque son razones inconfesables, quizá se trate de señalar a algunos militares por portación de apellido, ya se hizo en el anterior gobierno kirchnerista, eso es grave, por cuestiones que pueden haber hecho sus antepasados, que no lo discutimos ni los defendemos pero sí a las personas, a su descendencia que nace inocente y que no puede ser condenado por haber nacido en tal o cual hogar” “Esto que están haciendo de perseguir por portación de apellidos se hacía en la Alemania nazi. Por eso tienen que dar explicaciones”, bramó el radical riojano. El caso emblemático de los bochados de las listas es el de Pucheta, general de brigada y era propuesto para ascender a general de división. Es el número tres del Ejército en la cadena de mandos, pertenece a una familia con antecesores en el Ejército. Su padre fue general y tiene dos hermanos militares retirados. Los retiros obligatorios por “portación de apellido” ocurrieron durante la gestión de Nilda Garré en el Ministerio de Defensa, entre 2005 y 2010. En aquel entonces quedaron sin ascenso y retirados numerosos oficiales superiores de las tres fuerzas por tener parentesco con militares que habían actuado en las Fuerzas Armadas en el período de la dictadura militar. Muchos reclamaron en la Justicia y, años después, se les reconoció el ascenso, aunque ya estaban en la pasividad.