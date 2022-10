Vuelve: arde interna de oficialismo rionegrino al ritmo de Ricky Martin

A modo de flashback, vale recordar que Carreras era designada vice en 2019 y saltó al lugar protagónico luego de que la Corte Suprema de la Nación le impidiera a Weretilneck volver a postularse como gobernador, cargo que ocupaba desde 2011, tras el fallecimiento del entonces mandatario Carlos Soria a poco de asumir dentro del esquema del Frente para la Victoria.

Carreras, que se catapultó así a la gobernación, fue alimentando progresivamente expectativas por renovar su mandato en 2023. Pero, ahora, Weretilneck parece estar dispuesto a retomar las riendas del Ejecutivo provincial, en un escenario donde Juntos por el Cambio no tiene volumen electoral, y el PJ aparece partido, sin chances serias de disputarle el poder a JSRN.

Las corrientes encontradas que subyacían bajo la superficie parecen aflojar ahora, en las cercanías de las definiciones para 2023, eje en que Carreras mencionó que pretender fijar el mes de abril como fecha para los comicios locales. La tensión interna también se advierte en otro provincialismo vecino, como el MPN neuquino, donde una de las figuras fuertes, como el diputado nacional Rolando Figueroa, decidió competir por fuera del partido el año próximo, para evitar las internas partidarias contra Marcos Koopmann, el actual vice bendecido por el gobernador Omar Gutiérrez y su padrino político Jorge Sapag para la sucesión.

“Hay que comprender que hoy las figuras que más consideración tenemos somos de Juntos Somos Río Negro, por eso la discusión se da en el escenario interno. No hay mayores diferencias, hemos administrado bien las distintas miradas. Pensamos distinto en muchos temas porque Juntos ha crecido enormemente, pero supimos dialogar”, comenzó su análisis ayer Arabela Carreras, al ser consultada por el video de campaña en FM Patagonia.

Luego, fue subiendo el tono: “Sabemos que Weretilneck está promocionando su candidatura a gobernador, algo que no tiene mayores conflictos. Siempre he manifestado que con él no voy a confrontar, pero Eso no significa que yo resigne aspiraciones”. Y agregó: “Este video es un error de estrategia, está mal asesorado; estos errores si se comenten una sola vez no pasa nada. Entre este video y el ataúd de Herminio Iglesias no hay tanta distancia”, señaló la gobernadora, comparando el hecho con el conocido acto de éste último en 1983 en su campaña por la gobernación bonaerense al retorno de la democracia.

“Hay errores que pueden ser graves, pero a mucha gente no le gustó. Por supuesto que dio la autorización él, lo difundieron sus principales referentes”, aseguró. “El problema es que a la militancia no le gusta entrar en este debate porque no hay una confrontación planteada. Los malos consejos pueden perjudicar el resultado”, añadió.

El enojo de la gobernadora también aflora porque algunos de sus propios funcionarios ayudaron a viralizar el video. “Mientras resuelvan los problemas de gestión...”, minimizó en ese caso.