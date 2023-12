Vuelven a subir los boletos de colectivos en ciudades del interior

A comienzos de 2023 el boleto mínimo en la capital tucumana tenía un costo de $83. De esta manera el alza total acumulada en todo el año redondeará el 173%. En paralelo también subirán las tarifas de los taxis. La bajada de bandera tendrá un precio de $320 y la ficha escalará a $32. “Estamos camino a una estanflación, dicho por la gente del nuevo gobierno, eso significa aumentos en todos los sectores. Nosotros bregamos para que el servicio no deje de existir. Hoy la situación de nuestro país, con porcentajes de aumentos para sus repuestos cerca del 300%, para el combustible del 250%, para las cubiertas del 500%, nos hace prever el usuario no se quede sin el servicio”, comentó el concejal José María Franco finalizada la reunión.

Por su parte, el Concejo Deliberante de Paraná, capital de Entre Ríos, aprobó un nuevo aumento en el boleto del colectivo. Según establecieron los legisladores, el nuevo pasaje mínimo pasará de $117,20 a $204. La iniciativa impulsada por el intendente Adán Bahl tuvo luz verde sin el acompañamiento de la oposición, aunque tampoco hubo debate. De esta manera los boletos en Paraná quedarán de la siguiente forma: general: $204,00; primario: $20; secundario: $51; terciario y universitario $61; obrero: $133; jubilado: $92; nocturno: $265; franja horaria: $163; y combinado: $204.

Reclamos

En la bonaerense Bahía Blanca, en tanto, la gestión saliente del intendente Héctor Gay le pidió al Concejo Deliberante que trate un nuevo aumento en el boleto de colectivo. Al respecto, el secretario de Gestión Urbana, Tomás Marisco, dijo que el “sistema de transporte no debe ser desfinanciado”. “Esperemos que se trate, por el bien del transporte público. La situación es muy complicada. Desde Bahía Blanca, el Municipio ha hecho un esfuerzo muy grande para tener el servicio en pie, no desfinanciar el sistema y brindar un servicio de calidad. Y la tarifa es una parte de no desfinanciar el sistema”, comentó Marisco a LU2. Según el estudio de costos hecho por la gestión bahiense, el incremento debería ser del 72%. Así las cosas, la tarifa plana pasaría de $192 a $345.

En la capital de Corrientes, los colectiveros de la UTA amenazan con medidas de fuerza por falta de pago. Ante este escenario, el gobernador Gustavo Valdés aseguró: “Seguimos poniendo plata y vivimos de paro. No es racional que el usuario pague los $200 del pasaje y no tenga servicio de colectivo”.Consultado respecto a un eventual aumento en el boleto, que podría llegar a los $400, comentó: “Estamos con una inflación del 140%. Decir hoy 200 y mañana 400 es muy frecuente en la Argentina. Lo que hay que ver si los alicaídos bolsillos de los usuarios puedan soportar el precio del transporte”.