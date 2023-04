Wado de Pedro: “FdT ofrecerá alternativa en las elecciones”

“Es un año de campaña, es un año de mentiras, es un año de mucho marketing, es un año de fake news, es volver a escuchar promesas sobre cómo resolver algunos problemas estructurales de la Argentina, que ni más ni menos, fue lo que hicieron en 2014 y 2015 y cuando les tocó gobernar, no solo no pudieron resolver esos problemas, sino que los multiplicaron, con lo cual no me resulta extraño que algunos dirigentes irresponsables estén mintiéndole a la sociedad y proponiéndole cosas que no funcionan en ningún lugar del mundo...”, apuntó el ministro.