Wall Street se defiende como puede y adelantó la liquidación de mayo

Así como se adelantó el “sell in May”, ¿no se anticipó la recesión? El PBI cayó sorpresivamente 1,4% de enero a marzo. Y la inflación, no por ello se calmó. El deflactor del consumo acusó 7% anualizado (y 5,2% la versión núcleo). ¿Estanflación acaso? ¿Quizás un aviso a tiempo para que la Fed se sosiegue en sus planes? No, no y no. La oferta se contrajo, la demanda agregada vuela. El consumo creció 2,7%. La inversión, 2,3%. La inversión no residencial, más del 9%. La compra de equipos, 15%. ¿Recesión? Las importaciones explotaron 17,7%. Entiéndase, en términos reales. Ni recesión ni estancamiento. El producto cayó por la contribución desmesurada de las importaciones netas (signo de límites de capacidad), por la desacumulación de inventarios y la poda del gasto público. Pero la economía recalienta y bulle en pleno empleo. Así, la Fed no se calmará. Tampoco la inflación, a menos que sienta el rigor de un sablazo. Que quede claro, la recesión que genuinamente quita el sueño no empezó. Están presentes, sí, sus ingredientes. Como dijo Powell, la inflación es demasiado alta. Y la economía, muy robusta. Hay que enfriarlas de prisa sin propiciar una nueva era del hielo. Fácil decirlo, azaroso de llevar a cabo.

La inflación trajo buenas nuevas, aunque insuficientes. ¿Vimos su pico ya? Los precios al consumidor asombraron con un salto de 1,2% en marzo tras la invasión de Putin. Pero más sorprendió que la inflación núcleo se desacelerara a 0,3%. Y se advirtió la divergencia, por segundo mes consecutivo, entre ambas mediciones. Ahora, la vara que usa la Fed -el citado deflactor del consumo personal- repite el patrón como un calco. Un brinco de 0,9% del índice general y la moderación a 0,3% de la lectura núcleo (y la mediana). Y también suma dos meses de divergencia. El efecto Ucrania, puede decirse, no contaminó a la inflación subyacente que se preserva estable desde octubre. Es un rasgo importante. La Fed deberá intervenir igual porque la meseta es elevadísima, pero una cosa es correr de atrás cuesta arriba y otra en el altiplano. El peligro de accidente se atenúa en un escenario más compatible con el método constante de Mester que con la furia creciente de Bullard. ¿Será un respiro para Wall Street? No es un salvavidas hecho y derecho todavía. Pero quizás la tercera (divergencia mensual) pueda ser la vencida para tanto pesimismo bien pertrechado de razones. Solo un Warren Buffet compra acciones en EE.UU. a sus anchas, y no es cambio chico. Es un ticket de 51 mil millones de dólares.