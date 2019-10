"Washington nos abandonó para que nos asesinen"

“Nos has dado por vencidos. Nos dejas para ser asesinados”, le espetó con crudeza el general Mazloum Kobani Abdi al enviado especial adjunto de la Coalición Global para Derrotar al Estado Islamico (ex-ISIS), William Roebuck, en una reunión la semana pasada, de acuerdo a un informe interno del gobierno estadounidense que obtuvo la cadena CNN. “No estás dispuesto a proteger a la gente, pero no quieres que venga otra fuerza para protegernos. Nos has vendido. Esto es inmoral”, agregó Mazloum.