Werner se quedó con el triunfo en San Nicolás

Detrás del Ford del entrerriano llegaron los Chevrolet de Christian Ledesma y el campeón Agustín Canapino, que protagonizó uno de los eventos de la final cuando quiso sobrepasar a Werner y casi se despista.

"Lo intenté, fui a buscar ganar, estaba el lugar, casi entro en trompo y no pude, tengo que analizar qué pasó. Después me retrasé, pero me pude recuperar, avanzar, y llegar al podio", valoró el arrecifeño Canapino.

"Pudimos sobreponernos a todo lo malo que veníamos. Feliz de volver a ser yo, de poder volver a manejar un auto, de estar enredado adelante, Canapino siempre fue muy limpio para correr, sabe cuándo apretar y cuándo levantar", dijo el marplatense Ledesma, casi entre lágrimas.

"En la primera largada quedo un poquito ancho yo, fui por la línea, Agustín venía por un lugarcito pintado de celeste en el pianito y se terminó la pista. Fue una linda carrera, batalladora, difícil, sabía que tenía grandes pilotos atrás, por suerte gané yo", respondió Werner.

Juan Cruz Benvenuti, Leonel Pernía, Esteban Gini, Agrelo, Lambiris, Trucco y Julián Santero completaron los primeros diez puestos de la final.

En el campeonato de pilotos, Valentín Aguirre sigue como líder con 202.5 puntos, seguido por Benvenuti con 191.5 y Santero con 178.5.

La próxima fecha del campeonato 2020 de Turismo Carretera será el 8 de noviembre.

Werner fue un justo ganador porque, como demostró en la serie siendo el triunfador más rápido, soportó los ataques de sus perseguidores, que solo en dos momentoa hicieron peligrar su victoria.

La primera fue en la novena vuelta, tras un relanzamiento, cuando Canapino lo tenía a tiro, pero intentó meterse por donde no había espacio y terminó retrocediendo hasta el quinto puesto tras morder la tierra.

Tras esa maniobra, el tandilense Leonel Pernía aprovechó para trepar al segundo puesto, aunque luego fue superado por Ledesma y Canapino.