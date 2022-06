Wimbledon: Podoroska volvió al triunfo en qualy, tras 10 meses

“Quería contarles que sigo trabajando duro, cada día, para volver a competir. Es lo que más deseo en este momento de mi vida. No está siendo un objetivo fácil. Distintas molestias le siguieron a la lesión que arrastraba y por eso no pude regresar en el tiempo que esperaba”, había publicado Nadia Podoroska en su cuenta de Instagram, en abril pasado, todavía sin certezas sobre su regreso al circuito. Su último partido databa del 31 de agosto pasado, cuando cayó en la primera ronda del US Open ante la belga Greet Minnen y se la vio disminuida físicamente. Luego se conocería con certeza su lesión: sufrió “una tendinopatía proximal de isquiosural derecho, un dolor en el tendón del músculo ubicado de la cara posterior del muslo, cerca de la cadera (…)”, según explicó Diego Méndez, kinesiólogo de la rosarina, semifinalista en Roland Garros 2020. Ayer la actual N°173 del mundo puso primera en la qualy de Wimbledon tras casi 10 meses sin competir y, por la primera ronda, derrotó a la estadounidense Asia Muhammad (167) por 6-3 y 6-3. En la segunda ronda enfrentará a la australiana Jaimee Fourlis (153). En tanto, la bonaerense Lourdes Carlé también tuvo un arranque positivo: en su primera qualy de un torneo de Grand Slam, la N°152 del ranking superó a Kateryna Baindl (149) por 3-6, 6-1 y 6-3. Quien no pudo fue la santafesina Paula Ormaechea (154), que perdió en su presentación contra la croata Jana Fett (254) por 6-1 y 6-1.