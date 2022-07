Wimbledon terminó perjudicando en el ranking a los tres mejores del torneo

El caso más notable es el del serbio. quien defendía el título en Wimbledon y, a pesar de volverlo a conquistar, pierde los 2.000 puntos que logró en 2021. Esto lo hace descender a la séptima posición de la ATP con 4.770.

Ademas, si Djokovic continúa con su decisión de no vacunarse tampoco podrá defender el título del US Open conseguido en 2021, lo que hasta le imposibilitaría estar entre los ocho mejores que le permite acceder a las ATP Finals.Otro que se vio perjudicado fue Rafael Nadal ya que podía haberse quedado a apenas 900 puntos de volver a ser el número uno. Si Wimbledon hubiera entregado puntos, Nadal habría ascendido a la segunda posición con 6.885 puntos, solo detrás de Daniil Medvédev, que tiene 7.775. No obstante, este impedimento lo deja tercero con 6.165 puntos, detrás incluso de Alexander Zverev, que ni siquiera participó en el torneo por lesión. Tal vez, estos puntos que no pudo sumar el mallorquí hayan terminado con su última opción de ser número uno del mundo en el tramo final de su carrera deportiva.

Un caso parecido ocurrió con Kyrgios que, al jugar la final del abierto británico el domingo ante Djokovic, se hubiese ubicado 17° en el ranking mundial, pero la realidad indica que al no haber sido puntuable el torneo descendió cincop posiciones, ubicándose en la 45° posición Tras Wimbledon, Daniil Medvedev se mantiene en lo más alto seguido del alemán Alexander Zverev, con el griego Stefanos Tsitsipas cuarto, y el noruego Casper Ruud, quinto, subiendo ambos una posición.

Dentro del top 10 vuelve el italiano Janik Sinner que aprovecha la caída al duodécimo puesto del polaco Hubert Hurkacz, mientras que el italiano Matteo Berrettini, semifinalista el año pasado, es otro de los que más consecuencias sufre al caer del undécimo al decimoquinto puesto. El mayor ascenso dentro del top 100, es para el argentino Pedro Cachín que gana 22 posiciones y se instala en el 98, su mejor clasificación histórica.

Se cerró una nueva edición de Wimbledon y, paradójicamente, los tres mejores jugadores del certamen se vieron perjudicados: a Djokovic le deja contra las cuerdas para llegar a las ATP Finals; a Nadal, le complica volver a ser N° 1 del mundo, y a Kyrgios lo hundió en la clasificación a pesar de hacer el mejor torneo en su vida.

Sin ranking

Dos de las leyendas en actividad del tenis mundial, el suizo Roger Federer y la estadounidense Serena Williams, salieron de las clasificaciones ATP y WTA, después de haber perdido la totalidad de sus puntos en el circuito masculino y femenino, respectivamente.

Federer, ausente de las pistas desde la edición 2021 de Wimbledon, donde llegó a los cuartos de final, por una lesión en la rodilla, entró en la clasificación ATP el 21 de septiembre de 1997.

Igual que Serena, de 40 años y con 23 títulos del Grand Slam, que regresó a las pistas en la edición 2022 de Wimbledon, derrotada en primera ronda por la francesa Harmony Tan, justo un año después de haber disputado su último partido oficial, en el mismo torneo londinense.