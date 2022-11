Woody Allen concluyó su película en francés

Los espectadores franceses “amaron y apoyaron al joven director extranjero” que era en “Robó, huyó y lo pescaron” (1969), recuerda Allen en una entrevista con Le Journal du Dimanche. “Cuando me atreví a hacer proyectos más experimentales, me siguieron y animaron más que el público estadounidense”, añade. “Nueva York ya no es un lugar muy agradable, me alegro de tomar el aire en otra parte”, dice el director de 86 años, que vio cómo la industria estadounidense de cine le dio la espalda cuando su hija adoptiva, Dylan Farrow, le acusó de agredirla sexualmente cuando era niña. Allen rechaza estas acusaciones. Ninguna de las dos investigaciones iniciadas en su contra dieron resultados.