Woody Allen: gozoso regreso a las comedias de los años 30

Eso es, básicamente, lo que ocurre en esta suerte de vodevil americano, entretenido, gozoso, revelador, sentimental y cínico al mismo tiempo, lleno de frases ingeniosas, una atrás de otra, amén de situaciones irónicas, lindas locaciones y suaves temas de Errol Garner, Irving Berlin y otros músicos de mejores tiempos. En la apertura se disfruta la voz de Bing Crosby haciendo “I got lucky in the rain”. Hacia la mitad, Timothée Chalamet canturrea decentemente “Everythings happen to me”. Al final, más que una canción, habrá dos elecciones. Una de ellas será entre Elle Fanning, la rubia, la inocente, y Selena Gómez, la morocha, la despabilada (en otros tiempos habría sido “la mala”).

En síntesis: el maestro Woody Allen, autor de este deleite, nos devuelve enriquecido y actualizado el humor de las comedias de los ’30 previas a la censura del Código Hays, y el humor de sus propias comedias de comienzos de los ’80. El resultado es bien placentero, aunque alguna gente le tire piedras por una acusación desautorizada en Tribunales, o sencillamente porque no entiende algunos chistes, por ejemplo cuando alguien dice que un cuadro de Hyeronimus Bosch, nada menos, lo pone romántico.

“Un día lluvioso en Nueva York” (“A Rainy Day in New York”, EEUU, 2019). Dir.: W. Allen. Int.: T. Chalamet, E. Fanning, S. Gómez.