Ya se visita la tumba de Benedicto

Los fieles esperaron en la basílica la apertura, luego muchos se alinearon para rezar frente a la tumba.

Entre los primeros estuvo Bernardo, llegado desde Varsovia: “Es uno de los Papas más importantes de la historia, es mi Papa, era importante venir aquí”, dijo con la voz un poco quebrada por la emoción.

Luego estaba Stefania da Portogruaro (Venecia): “Estamos aquí -dijo señalando también a las personas que la acompañaron desde el Véneto- porque necesitábamos sentir su cercanía. Benedicto nos da esperanza”.

Entre los primeros fieles que descendieron a las criptas también se encontraban tres jóvenes de Altamura (Bari): “Es un Papa importante para nosotros, sentimos la necesidad de estar aquí”, coincidieron.

En tanto, el cardenal Walter Kasper rechazó la idea de que el Papa Emérito sea declarado “santo inmediatamente”: “No se va al cielo en tren de alta velocidad”, explicó en una entrevista con el diario La Repubblica.

“El Derecho Canónico dice que hay que esperar al menos cinco años después de su muerte antes de abrir tal proceso”, aclaró.

El prelado cree que el Papa Francisco no se dará por vencido y renunciará a su papado y aconsejó a monseñor Georg Ganswein -secretario de Ratzinger- “mejor callarse” porque “ahora no es el momento para hablar de esas cosas” y reconoció que “hay un choque entre dos sensibilidades diferentes, los llamados progresistas y los llamados conservadores” pero “los choques no son buenos para la Iglesia”.

Agencia ANSA