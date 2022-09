Yeza propone demoler residencia de Olivos

Sobre su propuesta, Yeza sostuvo que “alguien que es electo democráticamente no debería vivir como un monarca”. Y ante la respuesta de los vecinos, quienes manifestaban que no se podía por tratarse de una residencia que es de una familia que la done mientras sea usada como quinta presidencial, el jefe comunal llamó a que “se la devuelvan y ya”.

Vale recordar que el intendente no irá por un nuevo mandato en su distrito y está abocado a la idea de poder sumar músculo político para la Provincia. En la actualidad se encuentra militando en favor de Cristian Ritondo y con un buen vínculo con Patricia Bullrich, a nivel nacional.