"¿Yo te gusto?": otro policial en ambientes marginales

El director Edgardo Gonzalez Amer cuida algunos detalles y no siempre presta atención al conjunto pero, en general, la trama interesa, y en sus mejores secuencias el argumento genera suspenso genuino y una buena dosis de intensidad dramática, sobre todo en momentos logrados como el asalto a un restorán. Claro que no todas las actuaciones tienen el mismo nivel, aunque se destaca especialmente Daniel Aráoz como un hampón de extraña personalidad, y Leticia Brédice como la madre de la familia que no puede resistirse a un amorío. La banda sonora que mezcla el hip hop con la cumbia resulta atractiva, igual que todo lo que el resto de los aspectos visuales.