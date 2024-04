Empleados de comercio: cuánto cobrarán en mayo y cómo queda el salario por categoría

Esto es según lo acordado en el acuerdo paritario alcanzado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS). La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) especificó que estos aumentos no serán vinculantes para los acuerdos salariales en la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego.