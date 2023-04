Día Nacional de la Numismática: la pasión de coleccionar monedas y billetes

billete-rar-de-20-pe.jpg

“Hay cosas que no se preguntan” responde a Ámbito una coleccionista de monedas, cuando se le pregunta cuánto fue capaz de pagar por uno de estos objetos. Aunque inmediatamente agrega y se sincera: “Me gusta hablar más del valor que le damos a las piezas, porque ahí está la pasión”.

Coleccionar monedas: una pasión que empieza como hobby

Ángel Gabriel Mosquera tiene 39 años, vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es miembro de un grupo de coleccionistas de monedas en el barrio de Barracas. Numismática Notafilia Filatelia de Barracas (NNF Barracas) es el nombre completo del espacio.

Ángel cuenta a Ámbito que empezó a atesorar sus primeras monedas a los nueve años. Y a medida que se fue relacionando con otros colectores con su mismo “hobby”, le fue alimentando el interés. “Cuando ves que existen carpetas para poder guardarlas y catálogos para identificarlas, pasás por varias etapas. Primero juntás, después coleccionás y por último empezás a investigar sobre las piezas”, afirma.

Club de Coleccionistas de Barracas.jpeg El club de coleccionistas de Barracas se reúne todos los domingos en el bar "El Coleccionista", ubicado frente a Parque Rivadavia, CABA. NNF Barracas

Hijo de madre uruguaya, Ángel aún recuerda cómo fue que empezó: “entre visita y visita a las casas de la familia, hubo un tío que falleció y que dejó una latita llena de monedas. Y otro familiar me las regaló. Ahí empecé”.

A 30 años de esa primera vez, hoy Ángel cuenta con más de 5.000 ejemplares distintos, de diferentes épocas y lugares del mundo. “Tengo desde la época romana hasta de otros países. Mismo de países hoy extintos, o que no tienen reconocimiento”, sostiene.

Logo.jpg NNF Barracas

Anna Zetko, coleccionista miembro del mismo grupo que Ángel, en diálogo con Ámbito, define a la numismática como “un viaje de ida y a la vez un paso por la historia”. Cree fehacientemente que, para ella, es una pasión que implica “instruirse en historia, geografía, matemática, física y artística” ya que cada parte de la numismática “tiene algo de todo eso cuando buscamos información de las piezas”, afirma.

Para Anna, la numismática es también hobby y pasión en simultáneo. Comienza siendo una afición cuando “se quiere tener todo lo que vemos, sin importar cantidad ni calidad”. Pero luego se transforma en pasión, cuando se llega a un punto en el que “se deja de acumular y se empieza a guardar de forma ordenada, buscando información y encontrando el rumbo de nuestra colección”, agrega después.

Muestra.jpeg Parte de una muestra hecha por el club, en una exposición sobre numismática. NNF Barracas

Al igual que Ángel, Anna empezó con su afición “de muy chica”, aunque pasó por algunos altibajos. “A lo largo de mi vida, por cuestiones personales, perdí dos colecciones. En un momento di este asunto por descartado”, se sincera. Pero fue su hija Julieta, a los siete años, quien volvió a encender su interés. “Un día vi a mi hija jugando con una bolsita de monedas que yo guardaba con mucho afecto. La tenía desde muy chica. En ese momento, ella me habló de su gusto por las monedas y fue así que empezamos juntas una nueva colección".

Hoy, junto a Juli -como la llama cariñosamente-, poseen una colección de más de 5.000 ejemplares nacionales e internacionales. “Juli se ocupa más de las monedas nacionales, pero me dice que las internacionales también son de ella”, agrega al final.

Foto 3.jpeg Parte del grupo de coleccionistas, participando de la Coin Show de Buenos Aires 2022, una muestra internacional sobre numismática. NNF Barracas

La pasión por la numismática: hasta cuánto se está dispuesto a pagar

“Yo personalmente no soy de comprar caro. Trato de intercambiar más que nada. Fui juntando durante mucho tiempo ejemplares de mucha gente que me conoce, lo cual me fue trayendo cosas. Pero no he llegado a pagar más que una rica cena” asegura a Ámbito, Roberto Cuniascu, miembro también del club de coleccionistas de Barracas.

Si uno intenta ver cuánto cuestan estos objetos en las plataformas digitales, puede encontrarse que hay personas que piden cifras variadas. Se pueden hallar billetes y monedas por $20.000, hasta mismo de $400.000 o de un millón. Es un mundo muy curioso y llamativo.

dolares-monedas-billetes.jpg

“Yo creo que u$s100 es mi límite por ahora. Pero debo decir que hay monedas que me gustaría tener que cuestan incluso u$s700”, sostiene Ángel. Y asegura también que un factor importante en los precios de los ejemplares, para él, tiene que ver también por su alcance transnacional: “Al ser un hobby internacional muchos precios están en dólares”.