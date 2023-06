Rugna: "Cuidar al inversor es clave, por eso apostamos por la educación financiera"

“Liebre es una Fintech. Hoy el mundo incorpora tecnología, nosotros desde Liebre tenemos esa convergencia del mercado de capitales tradicional con tecnología. Es una app fácil, segura. Le damos a los clientes la posibilidad de invertir rápido y de manera segura, que es muy importante. Pero además, tenemos un equipo de asesores financieros que dan el soporte a clientes que por ahí no se autogestionan o quieren ir escalando en productos”, sostuvo Rugna.

Dicha agilidad para operar, sumado a un entorno más seguro, hizo que mucha más gente se animara a invertir en instrumentos que van más allá de los clásicos plazos fijos. “Lo que se ve en el mercado es mayor inserción de gente, que antes se quedaba en el plazo fijo. La inflación, la nominalidad creciente que no encuentra techo, los pisos son cada vez más altos, hace que quedarte en un instrumento a tasa fija en pesos siempre las corras de atrás. Entonces, muchas personas buscan instrumentos que se linkean con variables, como CER o dólar linked. O si se quiere asegurar dólar, se va por el dólar cable o MEP. Se ve cada vez más eso, un movimiento a esos instrumentos. Porque cuando te quedás con tasa fija, corrés siempre de atrás”, resaltó.

Sin embargo, más allá de las distintas alternativas, es preciso que cada persona conozca su perfil de riesgo antes de invertir. La educación financiera, entonces, es fundamen tal. “La ley y todo lo que exige CNV del perfil del inversor no es un dato menor y ayuda muchísimo. Todo comitente tiene que tener un perfil de inversor actualizado: conservador, moderado o agresivo. Esto ayuda a las aplicaciones a direccionar un poco al inversor hacia los productos que se ajusten a su perfil y, después, a los asesores comerciales para marcarle bien el camino. Porque muchas veces se lee que tal persona ganó tanto con tal inversión, pero quizá esa inversión no se ajusta a ese perfil. Se trabaja mucho en eso”, sostuvo Rugna.

“La educación financiera es clave en este mercado, que queremos que crezca cada vez más. Hay mercados para todas las ALyCS y que cada vez haya más jugadores que sepan que no sólo el plazo fijo es una alternativa de inversión. Entonces, cuidar a los inversores es clave, por eso hacemos educación financiera”, agregó.

Pero invertir no es sólo fundamental para los individuos, también lo es para las empresas, ya sean grandes, medianas o pequeñas. “El mercado de financiamiento para las pymes se viene desarrollando a grandes pasos. Se ven nuevos productos, como las facturas de crédito electrónicas. Es necesario el crédito para crecer. Argentina no puede ser la excepción, las pymes no pueden ser la excepción. Es clave para potenciar sus negocios. Porque la macro argentina es inestable, pero se puede crecer”, concluyó Rugna.