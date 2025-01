Entidades empresariales de la Patagonia reclaman al Gobierno la reparación de las rutas nacionales 3 y 40

Entidades empresariales de la Patagonia le reclamaron al Gobierno por el mal estado de las rutas nacionales 3 y 40, a las que describieron como "claves para la conectividad logística, comercial y turística de la región". La decisión fue consensuada en una reunión virtual que organizó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y que forma parte de una serie de acciones similares que la entidad realiza en todo el país, como la concretada en el Nordeste a comienzos del año, como lo informó Ámbito.

Los empresarios puntualizaron que "ambas rutas son claves para la conectividad logística, comercial y turística de la región, por ser los caminos que unen a la Patagonia con otras provincias y con los países vecinos". Se anticipó que se planteará un diagnóstico pormenorizado de la situación actual y se solicitará información a la Nación sobre cómo sería una eventual estrategia de privatizaciones, como se deslizó desde la Casa Rosada. Se advirtió que "la mayoría de las rutas no son rentables como negocio" y por ello "se estima necesaria la intervención del Gobierno nacional para la puesta en valor de las rutas más extensas del país, la RN 3, con 3.079 kilómetros, y la RN 40, con 5.196".

Participaron del encuentro el presidente de CAME, Alfredo González ; el titular de la Federación de Entidades Empresaria Neuquinas (FEEN), Fernando Zurita ; el presidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), Walter Sequeira ; y el titular de la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), Leonardo Marcasciano . La presidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (CACIP), Graciela Bejar ; el titular de la Federación Empresaria del Chubut (FECh), Carlos Lorenzo ; la presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia, Claudia Fernández ; y el titular y la vicepresidenta de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC), Guillermo Polke y Miriam Giorgia .

CAME y bloque de entidades patagónicas reclaman por el mal estado de las rutas nacionales #CAME junto con @FeenNeuquen , @feernrionegro , la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), @caciplapampa , @FechChubut , @FESC_SANTA_CRUZ y la @CCAEUSHTDF se… pic.twitter.com/aCtGX7mnmH

Cumbre de intendentes

El pasado fin de semana, en la 38ª Fiesta de la Esquila, en Chubut, intendentes de esa provincia se encontraron con el gobernador Torres, diálogo en el que estuvo presente el mal estado de las rutas. Por los jefes municipales estuvieron Othar Macharashvili, de Comodoro Rivadavia, Gustavo Layoute de Río Mayo, Gerardo Merino de Trelew, Patricia Tapia de Aldea Beleiro, y Micaela Bilbao de Lago Blanco.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/otharmach/status/1881401713443344599&partner=&hide_thread=false LAS RUTAS NECESITAN UNA SOLUCIÓN URGENTE



Junto al Gobernador @NachoTorresCH e intendentes de #Chubut volvimos a plantear el mismo reclamo que venimos realizando desde hace años: el mal estado de las rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia. pic.twitter.com/Giu6arF4Pz — Othar Macharashvili (@otharmach) January 20, 2025

En un posterior encuentro con la prensa, Macharashvili sostuvo el mal estado de las rutas "es una deuda histórica y debemos ponernos todos juntos a resolverlo". "Nosotros estamos haciéndolo en la Ruta 3, Comodoro-Rada Tilly. Estamos haciendo un pedido formal y, si no nos dan las soluciones que queremos y que se necesitan, vamos a hacer presentaciones judiciales conjuntas con la provincia. No solo es una cuestión de conectividad, sino también de seguridad vial. Si potenciamos el corredor entre Comodoro Rivadavia y Chile no podemos permitir más que tengamos la conectividad que se tiene". Por el lado de Torres, instó a los intendentes de la cuenca a conformar un bloque para unificar criterios que les permitan potenciar el reclamo ante el Gobierno y Vialidad Nacional.

Antecedente

En el arranque del año, empresarios del Nordeste le reclamaron al Gobierno la urgente reparación de las rutas nacionales 14 y 12, por ser "importantes para la conectividad con el resto del país para el comercio y la logística de la región". Los pedidos fueron formulados por la Federación Económica de Corrientes (FEC), la Confederación Económica de Misiones (CEM) y fueron respaldados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Jorge Gómez, presidente de la FEC, señaló entonces que urge que la Nación se haga cargo de la renovación, ya sea a través de lo público o lo privado. "El Gobierno nos dejó a los empresarios acorralados. Somos laburantes y vivimos de lo que laburamos. En el mientras tanto, tenemos que producir hechos concretos. Ya pasó un año y ahora necesitamos soluciones", sostuvo el empresario en una entrevista a un medio de su provincia.